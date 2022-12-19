شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الأهلى و الزمالك إلى دور الـ16 بكأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ32 بكأس مصر ليتأهل إلى دور الـ16، كما تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 أيضا بالفوز على بايونير بنفس النتيجة.

فيما تنطلق منافسات الدور الثانى بدورى الكرة الطائرة للرجال يوم 24 ديسمبر الجارى، بمشاركة الفرق الصاعدة الزمالك والأهلى وسموحة وبتروجت وايسترن كومبانى والترسانة.

تشارك الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع فى الدور النهائي لتحديد بطل الموسم، وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية، خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.