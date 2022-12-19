شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرصد التعاقد مع حارس مونشجلادباخ كبديل لمانويل نوير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود مفاوضات قوية من مسئولي بايرن ميونخ للتعاقد مع الحارس السويسري يان سومر، لاعب بورسيا مونشجلادباخ الألماني، حيث يقدم الحارس مستوي ثابت رفقة فريقه منذ بداية الدوري الألماني للموسم الحالي، الشئ الذي لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأفادت التقارير أن إصابة الحارس الألماني مانويل نوير دفعت الفريق البافاري للتفكير بشكل جادي على التعاقد مع حارس جديد خلال فترة المريكاتو الشتوي، بعد أن تقرر غياب حارسه الألماني لنهاية الموسم الحالي أثر كسر فى القدم تعرض له اللاعب أثناء قيامه برحلة تزحلج.



عائق وحيد يفصل سومر من البايرن!

وأشارت بعض التقارير أن هناك عائقًا قد يمنع من إتمام الصفقة وهو سن الحارس المتقدم، والذي يتجاوز حاجز ال 34 عامًا، الشئ الذي قد يدفع إدارة الفريق البافاري للتراجع عن الصفقة، والتفكير فى التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، ولكن المقابل المادي للأخير قد يصعب من إتمام الصفقة.



سومر قهر البايرن ودخل تاريخ البندوسليجا!

وقدم الحارس السويسري يان سومر مباراة بطولية أمام البايرن فى الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه رغم قيام الفريق البافاري بأكثر من 15 محاولة على المرمي، ليسجل الحارس أكبر معدل تصديات فى البندوسليجا خلال هذه المباراة وتفوق على نوير.