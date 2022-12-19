الامارات | الجزيرة يحقق فوزاً كبيراً على البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزا كبيرا على حساب البطائح بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعلى الرغم من أن الجزيرة سهل الأمور على نفسه في بداية المباراة بتسجيله هدفين في وقت مبكر من عمر المباراة وتحديدا في الدقيقتين «5 و23»، الا أن البطائح استطاع أن يعود من بعيد بتقليص الفارق عن طريق أناتولي أبانغ «30»، الا أن خلفان مبارك استطاع أن يوسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث «45+1».

وعاد البطائح بقوة في الشوط الثاني وفرض على ضيفه التراجع لنصف ملعبه وتمكن أناتولي أبانغ من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه «72»، ولكن زايد العامري سجل الهدف الرابع «90+5»