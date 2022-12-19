مارتينيز يكشف سر احتفاله بحركة «غير لائقة» بعد فوزه بجائزة أفضل حارس

الشارقة - اميمة ياسر - صدم إميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا الإنجليزي، مشجعي كأس العالم في قطر، عندما قام بحركة بذيئة عقب فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2022.

عقب نهاية المباراة وفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، احتفل إميليانو مارتينيز بجائزة القفاز الذهبي بإشارة بذيئة أمام مليارات من مشاهدي التلفزيون العالميين.

حمل حارس مرمى الأرجنتين وأستون فيلا القفاز الذهبي، وهي يد عملاقة مطلية بالذهب، على فخذه ولوح بها في إشارة بذيئة، وذلك خلال حفل ما بعد المباراة على استاد لوسيل بالدوحة، الأمر الذي أثار غضب الملايين خاصة العرب.

أطلقوا صيحات الاستهجان

من جانبه ، أوضح حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أن حركته كانت ردّاً على الجماهير الفرنسية التي استهزأت به طوال المباراة.

كما أضاف مارتينيز البالغ من العمر 30 عاما، في حوار مع إذاعة “لا ريد” الأرجنتينية، قائلاً: “لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي”.

وتابع حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز معبراً عن رفضه لما فعله معه الجمهور الفرنسي قائلاً : “لا أستطيع تحمل التكبّر”.