شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يعانق عبد الله السعيد بعد هدف التقدم على أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، على مصافحة وعناق زميله بالفريق عبد الله السعيد، عقب إحراز فتحى هدف التقدم فى شباك أسوان بالدقيقة 52 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا.

وقام مصطفى فتحى بمصافحة السعيد بعد الأزمة التى حدثت بينهما بين شوطى مواجهة المقاولون العرب، وأدت لتغيرم السعيد 500 ألف جنيه، واستبعاده من مواجهتى الزمالك والإسماعيلى.

ويتقدم بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد حتى الوقت الحالى، فى المباراة التى تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع، برصيد 14 نقطة بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.