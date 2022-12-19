شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الإسماعيلي يتمسك بالاستقالة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك حاتم حجازى أمين صندوق النادي الإسماعيلي بالاستقالة من منصبه، وكتب حاتم حجازى عبر حسابه علي فيس بوك:

ترشحت لأمانة صندوق النادي الإسماعيلي العظيم بهدف تأسيس نظام إداري مؤسسي يقوم علي أصحاب العلم والخبرة، وقناعتي وإيماني أنه غني باسمه وتاريخه ويمكنه صناعة حاضره ومستقبله.

واجتهدت رغم كل المعوقات بكل إخلاص وعشق، تحملت العشوائية والفكر العتيق والصراعات والاطماع واختلاف الأهداف والطموحات من الداخل والخارج متمسكًا بالإصلاح الإداري والهيكلي. إلي أن تأكد لي صعوبة تحقيق هدفي في الوقت الحالي، فقررت الاستقالة والعودة إلى صفوف الجماهير وترك الفرصة لغيري أملا أن يستطيع استكمال الطريق وتحقيق الحلم.

شكرا لكل من منحني ثقته، تقبلوا اعتذاري

حاتم حجازي

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، اجتماعًا لبحث كافة الأمور التي طرأت على الساحة وتؤرق وتشغل بال كافة محبي وعشاق القلعة الصفراء بالإضافة إلى الاتفاق على وضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة والتي تضمن إعادة وفرض الهدوء والاستقرار من جديد.

شهدت الجلسة حضور جميع أعضاء المجلس حيث تم إزالة كافة الاختلافات والاتفاق على إعلاء مصلحة النادي الإسماعيلي وأن يصطف الجميع خلف الكيان ويكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالقلعة الصفراء في أسرع وقت ممكن بهدف إعادة البسمة لجماهير الفريق العاشقة للكيان.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي جاءت كالتالي ..

* قبول اعتذار بعض السادة الأعضاء عن ما بدر منهم خلال الفترة الماضية وتصفية كافة الخلافات وقبول الصلح مع المهندس يحيى الكومي رئيس المجلس.

* تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها الثنائي محمد وهبه وأحمد العجوز وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور داخل نصابها الطبيعي في ظل الخبرات الفنية العريضة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة مع منحهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات التي تكفل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

* سحب استقالة المحاسب حاتم حجازي أمين الصندوق وعودته من جديد بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.