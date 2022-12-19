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سيدات طائرة الأهلى يهزمن 6 أكتوبر فى الدورى 3/0

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 فى الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 . 

 

فيما فاز فى نفس الجولة  فريق الزمالك على  نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 أيضًا.

 

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

 

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية، خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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