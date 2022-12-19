شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين بيراميدز وأسوان بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد أسوان بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز الأنشط على مدار الشوط الأول وهدد مرمى أسوان في أكثر من هجمة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عمرو حسام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس.

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي – محمد عطوة – أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد مصطفى "ميدو".

الوسط: رافاييل إياجوا – أحمد خالد – أحمد بالحاج – محمد ناجي "جدو" – عماد فتحي.

الهجوم: محمد حمدي زكي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.

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