شكرا لقرائتكم خبر محافظا على لقبه.. يزيد الراجحي بطل لرالي جدة 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز السائق يزيد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) بلقب رالي جدة 2022، الجولة الرابعة - الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية وطولها 131 كلم، كما حقق الدراجان أنس الرحياني لقب فئة الدراجات النارية، وهيثم التويجري فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز».

وبدأت المرحلة الخاصة الأخيرة وانتهت في محافظة خليص الزراعية، إذ سجل أسرع الأوقات لليوم الثالث، والأخير، من الرالي، وتمكن السائق الراجحي، الذي يساعده الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، من إنهاء الرالي أولا بفارق إجمالي 27:30 دقيقة عن أقرب ماحقيهم، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي ماريك سيكورا (فورد أف 150 إيفو).

ويعتبر هذا الفوز الرابع على التوالي ليزيد في بطولة السعودية للراليات الصحراوية موسم 2022، بعد فوزه في راليات عسير والقصيم وباها السعودية في حائل.

وقال يزيد «بالتأكيد نحن سعداء، أنهينا الموسم، وسار كل شيء على ما يرام هذا العام. شكرا للمنظمين على هذه البطولة الرائعة. لقد كان مسار الرالي مختلفا عن المرة السابقة لذا استمتعنا به كثيرا. أدى [الملاح] ديرك والفريق عملا رائعا. نحن جاهزون الآن، سيكون الهدف الآن رالي داكار. لن يكون الأمر سهلا ولكن لدينا سيارة جيدة وفريق جيد».

وأنهى السائق السعودي صالح السيف، من «فريق بلاك هورس»، مع الملاح إيغور أوخوتنيكوف، الرالي بالمركز الثالث في الترتيب العام، والأول في فئة «تي 3» للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، في سيارة كان - آم «مافريك أكس 3».

كما اختتم خالد الفريحي، سائق «فريق حرس الحدود السعودي»، منافسات الرالي في المركز الرابع، مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي، في سيارة نيسان «باترول - تي 1»، علما بأنه فاز بلقب الفئة الوطنية في البطولة، وأكملت السائقة السعودية دانيا عقيل، مع ملاحها الأوروجواياني سيرجيو لافوينتي، قائمة المراكز الخمسة الأوائل في الترتيب العام، والثاني في فئة «تي 3».

وتمكن السائق السعودي أحمد الشقاوي، مع ملاحه أليكسي كوزميتش، من إنهاء الرالي في المركز السادس في الترتيب العام، والأول في فئة «تي 2» لسيارات الإنتاج التجاري، وتمكنت السائقة السعودية مها الحملي مع ملاحتها السويدية آني سيل من صد هجمات مواطنها سعيد الموري وملاحه الأردني عطا الحمود، لتفوز مها بلقب فئة «تي 4» للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، والمركز الـ 12 في الترتيب العام، وكان هذا كافيا لتفوز مها بلقب «تي 4» في البطولة السعودية.

وفي فئة الدراجات النارية، انتهى الرالي بمنصة تتويج سعودية بالكامل، إذا فاز الدراج أنس الرحياني («كاي تي أم»)، من «فريق قوات الأمن السعودية»، بلقب الرالي، تبعه الدراجان مشعل الغنيم وعبد الحليم المغيرة. هذا آخر حدث يشارك به مشعل قبل رالي داكار 2023، الذي سيقام في يناير 2022.

وكان الدراج السعودي هيثم التويجري (ياماها) الوحيد في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كوادز» الذي لم يتعرض لعقوبات زمنية في الرالي، وفاز بسهولة بلقب هذه الفئة في الرالي، تبِعه بفارق كبير مواطناه هاني النومسي في المركز الثاني وعبد المجيد الخليفي في المركز الثالث.