شكرا لقرائتكم خبر للمرة الثالثة.. الأرجنتين تخطف لقب كأس العالم من القارة العجوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأول مرة في تاريخها فازت الأرجنتين بنهائي كأس العالم بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية المباراة أمام فرنسا في أوقاتها الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وفي الأشواط الإضافية أضاف كل منتخب هدفا لتصبح النتيجة 3-3 قبل أن تحسم ركلات الترجيح لقب البطولة لمصلحة الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني خاض 5 نهائيات لكأس العالم قبل مونديال قطر 2022، فاز في نهائيين، وكلاهما انته في الـ90 دقيقة، وكان الأول عام 1978 عندما هزمت الأرجنتين الطواحين الهولندية بثلاثية مقابل هدف، أما النهائي الثاني كان في مونديال المكسيك 1986 أمام ألمانيا والذي انتهى بنتيجة 3-2 سجل خورخي بورتشاقا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء

ليحمل ماردونا كأس البطولة الثانية للأرجنتين آنذاك.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى المباراة النهائية في 6 مناسبات استطاع تحقيق اللقب ثلاث مرات.

3 نجمات أمام أوروبا

أصبحت المنتخبات الأوروبية هي المفضلة للمنتخب الأرجنتيني في النهائي، حيث تفوق أمامهم التانجو، وذلك بعد أن حققت الأرجنتين النجمة الثالثة مساء أمس الأول الأحد بفوزها أمام فرنسا ليكون هو المنتخب الأوروبي الثالث الذي يواجه الأرجنتين في نهائي البطولة ويحققها الأخير.

وكانت الأولى للتانجو عام 1978 أمام هولندا الذي تغلب عليه في النهائي، بينما كتب ماردونا ورفاقه التاريخ في نهائي مونديال 1986 عندما خطفوا لقب البطولة بالهدف في الدقائق الأخيرة أمام ألمانيا، ومنذ ذلك المونديال وحتى قبل بداية كأس العالم قطر 2022 لم تحقق الأرجنتين لقب البطولة، وأتى الأرجنتينيون إلى الدوحة وهدفهم استعادة اللقب الغائب لمدة 36 عاما، ورغم الخسارة في اللقاء الأول أمام السعودية إلا أنهم عادوا بقوة حتى وجدوا أنفسهم في النهائي أمام منتخب أوروبي مرة أخرى وكانت فرنسا هذه المرة ليكون الكأس الثالث في تاريخ الأرجنتين وأمام منتخب أوروبي كذلك.

ميسي يواصل كتابة التاريخ

حقق ليونل ميسي حلمه منذ الطفولة وهو حمل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، وكان قد أخفق سابقا بعد أن وصل إلى نهائي كأس العالم في البرازيل 2014 إلا أنه خسر تلك المباراة بهدف نظيف أمام ألمانيا وبات الحلم بعيدا عن مناله.

أتى ميسي لمونديال قطر 2022 بعد أن حقق لقب الكوبا 2021 ومن أمام جارهم البرازيل ليكون ذلك دافعا قويا للتانجو بقيادة ميسي لتحقيق حلم كل أرجنتيني والفوز بكأس العالم.

وفي ختام البطولة وبعد انتهاء كأس العالم أعلن ميسي نفسه بطلا لكأس العالم مع الأرجنتين ولم يكتف بالبطولة وحسب، بل سجل أرقاما قياسية تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.

فقد حقق أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية بعد بطولة 2014 وهو الوحيد الفائز بها مرتين، كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في كل الأدوار بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية ليختم كل هذه المجهودات بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

الأرجنتين في نهائي كأس العالم







نهائي مونديال 1930: خسرت أمام الأوروجواي (2-4)



نهائي مونديال 1978: فازت أمام هولندا (3-1)



نهائي مونديال 1986: فازت أمام ألمانيا (3-2)



نهائي مونديال 1990: خسرت أمام ألمانيا (0-1)



نهائي مونديال 2014: خسرت أمام ألمانيا (0-1)



نهائي مونديال 2022: فازت أمام فرنسا (ركلات ترجيح).



بعض أرقام ليونل ميسي في كأس العالم

الهداف التاريخي لمنتخبه في البطولة بواقع 13 هدفا

أكثر من حقق لقب أفضل لاعب في البطولة (مرتين)

أكثر من حقق جائزة رجل المباراة في البطولة ( 5 مباريات)

اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل في جميع أدوار البطولة وفاز باللقب

أكثر لاعب خاض مباريات بتاريخ المونديال 26 مباراة

أكثر لاعب شارك في عدد الدقائق متفوقا على الإيطالي مالديني

مشوار الأرجنتين في البطولة





الأرجنتين 1-2 السعودية. (المجموعات)



الأرجنتين 2-0 المكسيك. (المجموعات)



الأرجنتين 2-0 بولندا. (المجموعات)



الأرجنتين 2-1 أستراليا. (دور الـ16)



الأرجنتين 2-2 هولندا. (ركلات ترجيح، ربع النهائي)



الأرجنتين 3-0 كرواتيا. ( نصف النهائي)



الأرجنتين 3-3 فرنسا. ( ركلات ترجيح، النهائي)



الأرجنتين بعد كأس العالم قطر 2022