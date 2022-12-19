ليونيل ميسي أغنى لاعب في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقق حلم قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وذلك بنيل لقب بطولة كأس العالم، بعد رحلة استمرت نحو 20 عاما في الملاعب، حقق خلالها جميع الألقاب الممكن تحقيقها، وحطم كثيرا من الأرقام القياسية. ويحتل ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا، وفقا لتصنيف «مجلة فوربس»، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أمريكي. وجني 75 مليون دولار خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار بعيدا عن وجني 75 مليون دولار خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار بعيدا عن الرياضة ووفقا للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقا لما ذكرته مؤسسة «sssamiti». ورغم تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021، بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي لكثير من العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك Adidas، وPepsi، وLay’s.

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