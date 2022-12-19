24 مليون شخص شاهدوا نهائي المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أن نحو 24 مليون شخص شاهدوا المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في فرنسا.

وحظيت شبكة «تي. أف1» الفرنسية بإقبال مشاهدة تاريخي، رغم أن المنتخب الفرنسي خسر 2 / 4 بركلات الترجيح أمام المنتخب الأرجنتيني، الأحد، بحصة سوقية بلغت 81 %.

وحدثت ذروة المشاهدة في الساعة (17:53 بتوقيت جرينتش)، عندما شاهد 39ر29 مليون شخص لحظة خسارة المنتخب الفرنسي للقب بركلات الترجيح.

ولا يتضمن هذا الرقم المشاهدين الذين تابعوا المباراة على القناة التي تطلب اشتراك «بي. إن. سبورتس»، والتي لا تنشر أبدا عدد مشاهديها.

ووفقا لـ»تي. أف1» فإن الرقم القياسي السابق كان خلال مباراة الدور قبل النهائي لمونديال 2006 بين فرنسا والبرتغال، والتي شاهدها 22 مليون مشاهد.

في ألمانيا، تابع 86ر13 مليون مشاهد المباراة النهائية عبر شبكة «أيه. أر. دي».

وكانت أكثر مباراة تمت متابعتها في ألمانيا خلال البطولة في قطر، تلك التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوستاريكا 4 / 2، وحسمت خروج ألمانيا من البطولة.