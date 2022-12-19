رغم الغرامة .. محمد مجدي أفشة في قائمة لقاء فاركو

الشارقة - اميمة ياسر - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، من قائمة مباراة فاركو التي ستقام غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن مساء اليوم الاثنين، تغريم محمد مجدي أفشة، بسبب إهدار ركلة الجزاء أمام فيوتشر في اللقاء الذي اقيم على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة، والتي كانت في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واكتفى مارسيل كولر بالعقوبة المالية التي وقعت على أفشة ورفض أن يستبعده من قائمة مباراة فاركو.

يُذكر أن الأهلي قد حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 93 من عمر مباراة فيوتشر، أثناء نتيجة التعادل 1-1، إلا أن أفشة سددها في العارضة، ليضيع على الأحمر فرصة الفوز باللقاء.

وكان النادي الأهلي قد تعادل مع فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة الماضي، ليهدر الأحمر أول نقطتين في الدوري العام هذا الموسم.