شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يخطر الإسماعيلي بالاعتذار عن التواجد فى اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر محمد وهبة، نجم الإسماعيلي الأسبق، مسئولي النادي بصعوبة تواجده في اللجنة الفنية التي اعتمد مجلس الإدارة تشكيلها فى اجتماعه الطارئ وذلك لظروف خاصة.

وأعلن النادي الإسماعيلي انتهاء الخلافات داخل مجلس الإدارة، كما أعلن تشكيل لجنة فنية بقيادة إسماعيل حفني وعضوية أحمد العجوز ومحمد وهبة.

وعقد مجلس الاسماعيلي اجتماعا مساء أمس بحضور كافة الأعضاء وشهد تصفية الأجواء بين الجميع.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي جاءت كالتالي:

- قبول اعتذار بعض الأعضاء عما بدر منهم خلال الفترة الماضية وتصفية كافة الخلافات، وقبول التصالح من قبل يحيى الكومي رئيس المجلس.

- تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها أحمد العجوز ومحمد وهبة، وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور في نصابها الطبيعي وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

- سحب استقالة حاتم حجازي أمين الصندوق وعودته من جديد بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.

وتم توقيع محضر مجلس الإدارة من قبل جميع الأعضاء على ما ورد من قرارات بالإجماع.