شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار باسم على لاعب فريق فيوتشر رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة، عقب إحرازه هدف الفوز وتحقيق الثلاث النقاط .

وكان حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة بينما ياتى فريق غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 16 نقطة .

و خاض فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم وليد " نيدفيد " ، غنام محمد ، عبد الكبير الوادى ، مصطفى البدرى .

الهجوم .. عمر السعيد ، الحاج بارى .