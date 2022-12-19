شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع روان سعيد لمدة 4 مواسم لتدعيم «سيدات اليد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع روان سعيد عبد الله، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة يد سيدات بالنادي خلال الموسم الجاري.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع روان لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد سيدات، لاستكمال الموسم الحالي مع الفريق، والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولات.

وأشار العوضي إلى أن روان لاعبة متميزة، وصاحبة قدرات فنية عالية، وانضمامها إلى «سيدات يد الأهلي» يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.