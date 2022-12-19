شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية وسحب استقالة.. تعرف على قرارات مجلس الإسماعيلي فى اجتماعه الطارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الإسماعيلي انتهاء الخلافات داخل مجلس الإدارة، كما أعلن تشكيل لجنة فنية بقيادة إسماعيل حفني وعضوية أحمد العجوز ومحمد وهبة.

وعقد مجلس الاسماعيلي اجتماعا مساء أمس بحضور كافة الأعضاء وشهد تصفية الأجواء بين الجميع، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات وجاءت كالتالي:

- قبول اعتذار بعض الأعضاء عما بدر منهم خلال الفترة الماضية، وتصفية كافة الخلافات، وقبول التصالح من قبل يحيى الكومي رئيس المجلس.

- تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول، ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها أحمد العجوز ومحمد وهبة، وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور في نصابها الطبيعي وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

- سحب استقالة حاتم حجازى أمين الصندوق وعودته من جديد بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.

وتم توقيع محضر مجلس الإدارة من قبل جميع الأعضاء على ما ورد من قرارات بالإجماع.