شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحكم قبضته على قمة الإسكندرية ويهزم سموحة بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندرى على سموحة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الدقيقة 39 تبديلا اضطراريا للاتحاد السكندرى بخروج أوستين أموتو ودخول إبراهيم حسن، وأنقذ المهدى سليمان حارس الاتحاد، اخطر هجمات اللقاء فى الدقيقة 41 بعد تسديدة من صديق أولا.

وفى الشوط الثانى كثف زعيم الثغر الضغط، وفى الدقيقة 79 سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد السكندرى، وفى الدقيقة 92 تألق إبراهيم حسن وسجل الهدف الثانى لفريقه.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 15 فى المركز الخامس، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 3 مباريات.

فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر3.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى.. الهانى سليمان - أحمد حكم - محمود شبانة - صديق أولا - محمد نادى - شريف رضا - محمد حليمو - أحمد عبد الرسول - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - الصباحى عماد.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى، كالتالى.. المهدى سليمان - محمود علاء - محمد صالح - صبرى رحيل - هشام صلاح - مابولولو - أوستين أموتو - كريم الديب - مورو سليفو - مروان عطية - أحمد عيد.