شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على غزل المحلة بهدف باسم على فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة بينما ياتى فريق غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم وليد " نيدفيد " ، غنام محمد ، عبد الكبير الوادى ، مصطفى البدرى .

الهجوم .. عمر السعيد ، الحاج بارى .