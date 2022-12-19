شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يهزمن الاتحاد السكندرى فى الدورى 3/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

فيما يلتقى فى نفس الجولة حاليا فريق الأهلى مع نظيره 6 أكتوبر.

من ناحية أخرى، غير الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية، خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.