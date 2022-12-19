شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع بيراميدز الفوز بالدوري؟.. أحمد حسن يجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الدوافع من تحدد بطل الدوري، وهو ما يميز أندية عن أخرى، وهناك خلل موجود لدى بعض الأندية في تحقيق البطولات.

وأضاف أحمد حسن، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع إبراهيم عبد الجواد، أن الموسم المنقضي فرط بيراميدز فى تحقيق لقب الدوري الذى كان قريبا منه بعد إهدار الأهلي والزمالك العديد من النقاط فى البطولة، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية، ولكن الدوافع غير موجودة.

وأشار أحمد حسن إلى أنه وقت توليه مع حسام البدري مسئولية نادي بيراميدز كان هناك خطة بتحقيق لقب الدوري فى الموسم الثالث قبل رحيلهما بعد التعاقد مع 30 لاعبا جديدا فى بداية توليهما المهمة.