شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استبعاد ثلاثي الإسماعيلي من مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أسباب استبعاد الثلاثى عبد الرحمن مجدى ومحمد بن خماسة ومحمد الشامي من مواجهة إنبي.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "عبد الرحمن مجدى أخطر الجهاز الفني بأنه يعاني من ألم فى قدمه ولم يحضر المران ولم يخضع لكشف طبي، بينما غاب محمد بن خماسة عن المران وأغلق هاتفه، فيما يعاني محمد الشامي من الإصابة".

20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلي لملاقاة إنبي

عاد التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة التى أبعدته عن مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت أيضًا غياب محمد فوزي ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

وضمت قائمة الدراويش 20 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – صالح جمعه – ياو أنور

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – فراس شواط