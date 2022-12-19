شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في خمسة مواجهات وتعادل في لقاءين.

ويحتل الحرس المركز السابع عشر وقبل الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.