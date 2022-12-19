شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: إنهاء الدوري فى موعده "صعب" بعد مشاركة الأهلي بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية لم تكن فى الحسبان، والأمر جاء مفاجئا، موضحا أن الجدول أصبح من الصعب إنهاؤه فى موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدى إلى تغيير الدورى بالكامل وليس الأهلي فقط.

وأضاف حسين، فى تصريحات إذاعية، "هناك أزمة أخرى، وهو حال وصول الأهلي إلى نهائي كأس مصر، وهذا الأمر ليس فى الحسبان أيضًا، بالإضافة لمباريات أفريقيا، كل هذا يُحدث خلخلة فى نظام الدوري، كما أنه خلال شهر مارس المقبل هناك مباراتان للمنتخب الأول ومباراتان للمنتخب الأولمبي، وبالتالى من الصعب إنهاء المسابقة كما كان محدداً لها".

وتابع رئيس لجنة المسابقات، "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية، ولكن ما حدث من "لخبطة" فى جدول الدوري بسبب هذه المشاركة هو ما فعل كل هذا، وإعلان البطولة قبلها بشهر أحدث دربكة كبرى للكرة العالمية وليس فى الدوري المصري فقط، وأتعرض للهجوم الشديد بسبب التناقض من الجماهير، بسبب عدم نهاية الدوري في موعده المُحدد، هذا الموسم كان محدد لها موعد نهاية، والموسم الماضي كان هناك مقترح إنهائه من الدور الأول، ولكن الأندية رفضت، بسبب عقود اللاعبين، وعند ضغط الدوري، هناك أندية ترفض اللعب الا عند خوض المنافس مبارياته، وإذا تحقق رغبته يعترض بسبب الضغط الذي سيتعرض له فيما بعد".

وأوضح أنه "سوف يتم دراسة تأجيل مباريات النادي الأهلي فى الدوري المصري، وسوف يتم انتظار قرارات الكاف على تأجيل مواعيد مباريات الفريق بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسوف يتم استمرار السوبر القديم، وسيكون شبه مستحيل تطبيق النظام الجديد في الوقت الحالي، بسبب الضغط الذي تم الوقوع به".

وأشار حسين إلى أن جميع الخطابات التي تصل الاتحاد المصري يتم وضعها على جروب المجلس التنفيذى، ويتم معالجة الأخطاء، ويتم نشرها للجميع على الفور.