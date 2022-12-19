شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الطائرة الشاطئية تغادر إلى بوروندى للمشاركة فى بطولة المنطقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية "رجال وسيدات" إلى دولة بوروندي فى الواحدة صباح غد، الثلاثاء، من مطار القاهرة، للمشاركة فى بطولة المنطقة الخامسة، التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاءت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية رجال كلًا من: "عاطف عادل نصيف، عبد الرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبد الله جابر"، ويقود منتخب الرجال فنيًا إسلام السيد عكاشة.

بينما تضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية للسيدات كلًا من: "دعاء توفيق الغباشي، مروة مجدي، ناريمان ياسر، حبيبة وجيه"، ويقود منتخب السيدات فنيًا أسامة الطرانيسي، و هاني فكري مدير إداري لمنتخب وقائم بأعمال رئيس البعثة. بالإضافة إلى الحكم الدولي مسعد عطا الله.

يذكر أن منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات، شارك في معسكر، واختتم تدريباته أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في هذه البطولة، وجاء هذا المعسكر بدعم من الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر.