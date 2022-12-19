شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية اختيار رجل المباراة وأفضل لاعب فى الجولة من جانب رابطة الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح اختيار "رجل المباراة" وكذلك "أفضل لاعب فى الجولة" تقليداً ثابتاً بعد كل مباراة بالدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، ضمن خطة رابطة الأندية المصرية المحترفة لتطوير المسابقة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة عن كيفية اختيار رجل المباراة فى الدوري المصري، وأوضحوا أن هناك إدارة خاصة بهذا الأمر داخل رابطة الأندية، وهذه الإدارة تتبع إدارة المسابقات ويعمل بها 3 من محللي الأداء.

وأوضح مسئولو الرابطة أن دور المحللين هو رصد أرقام وتحركات كل لاعب، وبناءً عليه يتم اختيار اللاعب الأفضل.

أما بخصوص أفضل لاعب فى الجولة بعد كل أسبوع، فيكون الاختيار من جانب الجماهير عبر منصات السوشيال ميديا.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، بجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وحسم أحمد الشيخ الجائزة لصالح بعد منافسة مع كل من سيف تقا لاعب سيراميكا، وأوشايا لاعب فريق المقاولون العرب، بجانب يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك.