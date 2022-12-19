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بعد خسارة فرنسا كأس العالم .. بنزيما يعتزل دوليًا

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن كريم بنزيما مهاجم الإسباني، اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

وخسر منتخب فرنسا نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بهزيمته أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

ونشر بنزيما منشورًا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، جاء فيها: "لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!".

وأضاف: "لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا".

وتواجد كريم بنزيما في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم لكنه تم استبعاده من المعسكر بسبب تعرضه للإصابة قبل البطولة.

ورفض كريم بنزيما دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور المباراة النهائية للمونديال، بسبب غضبه لعدم استدعائه مرة أخرى لمعسكر المنتخب رغم تعافيه من الإصابة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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