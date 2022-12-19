شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد وسموحة فى قمة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الدقيقة 39 تبديلا اضطراريا للاتحاد السكندرى بخروج أوستين أموتو ودخول إبراهيم حسن، وأنقذ المهدى سليمان حارس الاتحاد، اخطر هجمات اللقاء فى الدقيقة 41 بعد تسديدة من صديق أولا.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى.. الهانى سليمان - أحمد حكم - محمود شبانة - صديق أولا - محمد نادى - شريف رضا - محمد حليمو - أحمد عبد الرسول - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - الصباحى عماد.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى، كالتالى.. المهدى سليمان - محمود علاء - محمد صالح - صبرى رحيل - هشام صلاح - مابولولو - أوستين أموتو - كريم الديب - مورو سليفو - مروان عطية - أحمد عيد.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر لقاءين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف