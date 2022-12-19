شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على غزل المحلة 1 / 0 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فيوتشر وغزل المحلة بتقدم الأول بهدف دون رد أحرزه باسم على فى الدقيقة 18 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد السلام، ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم وليد " نيدفيد " ، غنام محمد ، عبد الكبير الوادى ، مصطفى البدرى .

الهجوم .. عمر السعيد ، الحاج بارى .