شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى وفتحى ولاكاى فى هجوم بيراميدز أمام أسوان.. والسعيد على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادى بيراميدز، تشكيل الفريق لمباراة أسوان في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز فى السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الجولة 8 من الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، بعد الهزيمة الأخيرة من سيراميكا.