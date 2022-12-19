شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك بهدف فى قمة الشباب ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزاً غالياً على الزمالك بهدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب كلية الزراعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الجمهورية للشباب.

أحرز أحمد أشرف هدف الأهلي الوحيد في المباراة، حيث سجل الهدف فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز على الزمالك، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في مباراة وحيدة.

وشهدت المباراة طرد أحد لاعبي الأهلي ليستكمل المباراة بـ10 لاعبين حتى نهايتها، وتمكن أحمد أشرف من تسجيل هدفه فى الدقيقة 91 من عمر المباراة.