شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي، غدًا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة التى أبعدته عن مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة.

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت أيضًا غياب محمد فوزي ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

وضمت قائمة الدراويش 20 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – أحمد مدبولي – صالح جمعه – ياو أنور

فى خط الهجوم .. باسم مرسي – فراس شواط.