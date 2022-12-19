شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يتقدم لفيوتشر فى مرمى غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز باسم على هدف التقدم لفريق فيوتشر فى مرمى غزل المحلة بالدقيقة 18 فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد السلام، ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم وليد " نيدفيد " ، غنام محمد ، عبد الكبير الوادى ، مصطفى البدرى .

الهجوم .. عمر السعيد ، الحاج بارى .