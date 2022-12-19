شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. معسكر رومانيا سبب احتراف مجدى طلبة فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت الصدفة مجدى طلبة للاحتراف فى اليونان، عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك، وكان بعيدا عن المشاركة، وخلال خوض الفريق معسكرا فى رومانيا فى نفس توقيت معسكر أحد الفرق اليونانية فى ملعب بجانب تدريب الزمالك.

وطلب مسئولو فريق باوك سالونيكى اليوناني من مسئولى الزمالك أحد اللاعبين لاستكمال تقسيمة الفريق، فأرسل الزمالك مجدى طلبة، الذى شارك فى التدريب بقوة، وظهر بشكل لافت، ما جعل المدير الفني لفريق باوك يطلب التعاقد معه، ووافق الزمالك وخاض اللاعب رحلة احترافية استمرت 112 مباراة رسمية، ليكون أول لاعب مصري يحتفل في اليونان و أول لاعب مصري يلعب في دورى أبطال أوروبا.

وارتدى طلبة شارة قيادة الفريق اليوناني وذلك عام 1992 ، نظرا لعشق الجماهير اليونانية له، بعدما سجل مع فريقه 12 هدفا فى الدورى، و 5 فى كأس اليونان، ثم انتقل للدورى البرتغالى 1994.