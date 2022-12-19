شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بطولة كأس مصر للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم التي أقيمت على مدار يومين بملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، والتى شارك بها 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 فريقا، عن فوز علي عبد البر بالمركز الأول والمدالية الذهبية وعلي عزمي بالميدالية الفضية والمركز الثاني وعبد الله إبراهيم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفى منافسات القوس الأولمبي للسيدات حصدت رقية الزيات المركز الأول والميدالية الذهبية في حين حصدت ندى عزام المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصلت مى عطا على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات القوس المركب للرجال عن فوز أحمد فخري بالمركز الأول والمدالية الذهبية، في حين فاز خالد السعيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل كل من إسماعيل محمود وأحمد هلال على الميدالية البرونزية.

وفى منافسات القوس المركب للسيدات فازت نانسي الجبيلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية ونور الصباغ بالمركز الثاني والميدالية الفضية وإيمان العوضات وهبة فراج بالميدالية البرونزية.