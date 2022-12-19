شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن عن دعمه لكومان بعد تعرضه للهجوم العنصري! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تضامنه الكامل مع النجم الفرنسي كانجسلي كومان، لاعب الفريق البافاري، عقب تعرضه لحملة هجوم عنصري شديدة عقب خسارة اللاعب رفقة الديوك أمام الأرجنتين فى نهائي كأس العالم للنسخة الحالية.

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي قدمه كومان فى المباراة منذ نزوله فى الشوط الثاني ومساهمته فى تعديل النتيجة، إلا أن اللاعب أهدر رملة ترجيح كانت كفيلة فى الإبقاء على حظوظ فرنسا فى الأمتار الأخيرة من المباراة، الشئ الذي لم يتحقق فى نهاية الأمر، عقب إهدار تشواميني للركلة الثالثة.



جماهير الأرجنتين تسخر من كومان!

وحرصت الجماهير الأرجنتينية على السخرية من كومان عقب إهداره ركلة الجزاء وتسببه فى خسارة منتخب بلاده، ليدخل اللاعب فى حالة نفسية سيئة للغاية عقب نهاية المباراة بسبب الخسارة وتعرضه للتنمر على لون بشرته من قبل الجماهير المنافسة.



لاعبي فرنسا يقومون بمساندة كومان!

وعمل لاعبي المنتخب الفرنسي على التخفيف عن اللاعب بعض الشئ بعد هذه الخسارة وتعرض اللاعب للتنمر، الشئ الذي أغضب الجانب الفرنسي بشدة، خاصة أنه سبق لهم تحقيق لقب المونديال فى نسخته السابقة بجانب إلحاق الهزيمة بالمنتخب الأرجنتيني.