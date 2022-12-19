شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل.. بنزيما يعلن عن إعتزاله اللعب الدولي رفقة الديوك الفرنسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد، عن إعتزاله الرسمي لكرة القدم على الصعيد الدولي، يأتي ذلك بالتزامن مع خسارة فرنسا لقب كأس العالم أمس أمام الأرجنتين، ليقرر اللاعب الإكتفاء بما قدمه رفقة الديوك الفرنسية خلال السنوات الماضية.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر.: "لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. لقد كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت، الشئ الذي يثير الجدل بشكل كبير عن الأسباب التى دفعته عن الإعتزال فى حديثه عن الأخطاء التى أرتكبها.



ديشامب أحد أسباب إعتزال بنزيما!

ومما لا شك فيه أن المدرب الفرنسي ديديه ديشامب أحد أسباب إعتزال اللاعب، خاصة أن بنزيما سبق له وأن أعلن عن جاهزيته للمباراة النهائية أمام الأرجنتين، قبل أن يقرر المدرب الفرنسي عدم مشاركة اللاعب.

بجانب أن ديشامب قد رفض بشكل قاطع الحديث عن مشاركة بنزيما فى النهائي، بعد تعرضه لهذا السؤال من قبل الصحفيين، فى المؤتمر الذي سبق مواجهة الأرجنتين، مما يؤكد عن وجود خلاف قوي بين الثنائي دفغ اللاعب على الإعتزال الدولي.



بنزيما فقد فرصة المونديال الأخير!

ومع إعتزال بنزيما الدولي أصبح مونديال روسيا 2018،آخر مشاركات اللاعب بشكل رسمي رفقة الديوك فى كأس العالم، بعدما منعته الإصابة من التواجد مع المنتخب الفرنسي خلال المونديال الحالي.