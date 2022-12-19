الامارات | مونديال قطر الأكثر غزارة تهديفية في التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض مونديال "قطر 2022"، الذي أسدل الستار عنه أمس، نفسه على قائمة الأكثر غزارة للأهداف بتاريخ نهائيات بطولات كأس العالم لكرة القدم بإجمالي 172 هدفاً شهدتها مبارياته الـ 64، وتوج بلقبه المنتخب الأرجنتيني عقب فوزه بركلات الترجيح على المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية.

وساهمت الأهداف الستة التي شهدتها المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بنتيجة 3-3، في ارتفاع عدد الأهداف المسجلة في مونديال 2022، إلى 172 هدف، متخطياً بذلك وبفارق هدف واحد، الرقم القياسي السابق المسجل في نسختي مونديالي فرنسا 1998 والبرازيل 2014 البالغ 171 هدفاً.

كما تخطت أهداف مونديال "قطر 2022" عدد الأهداف المسجلة في النسخة الماضية في "روسيا 2018" البالغة 169 هدف.