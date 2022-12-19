لقطات أثارت تفاعلا واسعا.. ماكرون يواسي مبابي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين.. ونجم فرنسا يتجاهله!

الشارقة - اميمة ياسر -

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور مواساة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنجم المنتخب الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وخسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3- 3، في مباراة درامية مثيرة كان مبابي (24 عاما) أحد أبرز أبطالها.

وعقب انتهاء المباراة، نزل ماكرون إلى أرضية ملعب "لوسيل" قبل دقائق من مراسم تسليم الجوائز وكأس البطولة، وقام بمواساة مبابي ببعض الكلمات في حوار قصير، أنهاه الرئيس الفرنسي بعناق للمهاجم الشاب.

وأظهر الفيديو الحزن الشديد الذي خيّم على مبابي لدرجة جعلته يتجاهل الرئيس الفرنسي، وكأنه يقول "ليس وقتك الآن"، وفقاً للإعلامي الإنجليزي جيريمي فاين على "تويتر".

وانتقل ماكرون لمواساة ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا وجهازه المعاون بغرفة الملابس.

كما هنّأ الرئيس الفرنسي أفراد المنتخب في غرفة تبديل الملابس، وقال أمام لاعبين صامتين يظهر عليهم الشعور بخيبة الأمل، "سيكون هناك بلا شك ندم بعد هذه المباراة.. لعبتم كرة قدم رائعة... كان لديكم القلب والرغبة والموهبة" للمحاولة.

عقب خروجه من الغرفة، قال ماكرون للصحفيين إنه شارك حزنه مع اللاعبين "خصوصاً لأننا اقتربنا من الهدف"، مضيفا "وفي الوقت نفسه، ما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية".