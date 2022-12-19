«كلمة واحدة فقط».. ماذا قال مبابي بعد ضياع حلم المونديال؟

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي للتعليق على خسارة منتخب بلاده للقب بطولة كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، للمرة الثانية على التوالي، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.

وخسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3- 3، في مباراة درامية مثيرة كان مبابي (24 عاما) أحد أبرز أبطالها.

وأحرز مبابي أهداف فرنسا الثلاثة في المباراة، اثنين منهما من ركلتي جزاء والثالثة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ضياع حلم المونديال، بدا مبابي متأثرا جدا، حيث رصدته عدسات المصورين يذرف الدموع كما رفض التعليق على الخسارة.

وخلال حفل التتويج بعد المباراة، سلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جائزة الحذاء الذهبي إلى مبابي.

وكتب مبابي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيهاك "سنعود". وأرفق التغريدة بصورة له وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبي ويمر بجانب كأس العالم.