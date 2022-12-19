شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا مع الداخلية بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وارتقى سيراميكا للنقطة الحادية عشر فى المركز السابع، بينما احتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 4 نقاط. وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: جاستيس آرثر محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

وجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي..

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: ألان كيمبادي، محمد نجيب، أحمد سيد عبدالنبي، محمود طلعت

خط الوسط: سمير فكري، عبدالعزيز سيد، شيميزين، أحمد رشيد

خط الهجوم: مؤمن عاطف، سيرجي إيريك.