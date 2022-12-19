شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة غزل المحلة بعد قليل باستاد السلام ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود " جنش " .

خط الدفاع .. باسم على، محمود مرعى، على الفيل ، جوزيف نجويم .

خط الوسط .. كريم وليد "نيدفيد"، غنام محمد، عبد الكبير الوادى ، مصطفى البدرى .

الهجوم .. عمر السعيد ، الحاج بارى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتلقى الهزيمة فى مثلها، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 15 نقطة.