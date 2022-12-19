شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى للاتحاد وسموحة فى قمة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، التشكيل الرسمى لفريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية، لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى.. الهانى سليمان - أحمد حكم - محمود شبانة - صديق أولا - محمد نادى - شريف رضا - محمد حليمو - أحمد عبد الرسول - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - الصباحى عماد.

فيما أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه، الذى ضم كلا من.. المهدى سليمان - محمود علاء - محمد صالح - صبرى رحيل - هشام صلاح - مابولولو - أوستين أموتو - كريم الديب - مورو سليفو - مروان عطية - أحمد عيد.