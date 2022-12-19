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غزل المحلة يهاجم فيوتشر بـ عبده يحيى وأحمد الشيخ وجبريل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة فيوتشر بعد قليل باستاد السلام ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم ..  عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

الاحتياطي .. عمرو شعبان ،  خالد الإخميمي ، محمد بازوكا ، صلاح " ريكو " ،  أحمد جمال الجعيدي ،  كريم مصطفى ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ،  محمد نبيه

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتلقى الهزيمة فى مثلها.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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