شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم فيوتشر بـ عبده يحيى وأحمد الشيخ وجبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة فيوتشر بعد قليل باستاد السلام ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. محمد جابر ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، باولن فوافى .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريل أوريك ، أحمد الشيخ .

الاحتياطي .. عمرو شعبان ، خالد الإخميمي ، محمد بازوكا ، صلاح " ريكو " ، أحمد جمال الجعيدي ، كريم مصطفى ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، محمد نبيه

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتلقى الهزيمة فى مثلها.