7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها إعلان الأهلى توقيع عقوبة على أفشة، وتصدر على فرج تصنيف الاسكواش، وتعيين لجنة فنية بالإسماعيلى.

الأهلي يعلن توقيع غرامة مالية على أفشة وفقاً للائحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدى أفشة، وفقًا للائحة.

محمود جابر يحضر قمة الأهلى والزمالك مواليد 2003 قبل انطلاق معسكر منتخب الشباب حرص محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 2003 بدورى الجمهورية، والمقرر إقامتها على ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد خلال ديسمبر الجاري، وواصل البطل المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على عرش الصدارة، ومن المقرر أن يحتفظ على فرج بالصدارة حتى نهاية العام الجاري، خاصة أن البطولات التي يمكن أن تؤثر على ترتيب المراكز ستقام العام المقبل 2023.

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، تعيين لجنة فنية للقلعة الصفراء تكون مسئولة عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وجه إيهاب جلال المدير الفني لفاركو تحذير شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة انتفاضة الاهلى في مباراة الفريقين المقرر لها غداً مؤكداً أن المارد الأحمر لن يكون خصماً سهلا لاسيما بعد خسارته نقطتين في أخر ظهور بالدوري بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق مع فيوتشر.

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استمرار حسين الشحات لاعب الفريق في التشكيلة الأساسية بمباراة فاركو المقبلة بالدوري .