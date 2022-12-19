شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع كامل الوزير مع الجهاز الفنى لنادى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى السكة الحديد، فى حضور الدكتور سيد عيسى مستشار الوزير للشؤون الرياضية، والمدير الرياضي للنادي، والعميد حسام السيسي المشرف العام على جهاز الكرة بالنادى.

واستقبل الوزير الجهاز الفني والمدير الرياضي للنادي والمشرف على الكرة فى مكتبه، وعقد معهم اجتماعًا تناول فيه مسيرة الفريق فى دوري القسم الثاني الفترة الأخيرة.

وأثنى الوزير على المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق فى آخر 5 مباريات من دوري القسم الثاني ونجاحه فى حصد 13 نقطة والانطلاقة المميزة للفريق.

وحفز وزير النقل الجهاز الفني وطالبهم بضرورة الاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده.

وأشار الوزير خلال اجتماعه إلى أنه يرغب فى إنهاء الفريق ضمن مراكز المقدمة والمنافسة على الصعود بقوة للدوري الممتاز.

وأكد وزير النقل على الجهاز الفني ضرورة بذل قصارى جهده فى المرحلة المقبلة والتى سيخوض فيها الفريق مباريات مهمة.