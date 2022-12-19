شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على منصة التتويج فى بطولة فرنسا الدولية للخماسى ‏الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج فى بطولة فرنسا الدولية للخماسي الحديث ‏المفتوحة، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال ‏الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.‏

وتوج معتز وائل ‏بالميدالية الذهبية برصيد 1245 نقطة، فيما حقق مهند شعبان الميدالية الفضية برصيد 1234 ‏نقطة، بينما حقق اللاعب الفرنسي جان بابتيست مورسيا الميدالية البرونزية برصيد 1230 نقطة فى نهائي الرجال.‏

وفي نهائيات السيدات، توجت سلمي عبد المقصود بالميدالية الذهبية برصيد 1132 نقطة ، فيما حققت لاعبة أيرلندا ‏سيفي بريسل الميدالية الفضية برصيد 1131 نقطة ، بينما حققت لاعبة ايطاليا بيترك ميروشي الميدالية البرونزية ‏برصيد 1130 نقطة.‏

وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري والذي يضم كل من: دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق ‏رئيسا للبعثة ورؤوف حسام المدير الفني للكبار وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني ‏للناشئين ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح وإبراهيم سكر المدير الفني للرماية .‏

بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : اسلام حامد و احمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي ومعتز وائل وهايدي ‏عادل وسلمي ايمن وأميرة قنديل وزينة عامر.‏