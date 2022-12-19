شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على منصة التتويج فى بطولة فرنسا الدولية للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث على منصة التتويج فى بطولة فرنسا الدولية للخماسي الحديث المفتوحة، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.
وتوج معتز وائل بالميدالية الذهبية برصيد 1245 نقطة، فيما حقق مهند شعبان الميدالية الفضية برصيد 1234 نقطة، بينما حقق اللاعب الفرنسي جان بابتيست مورسيا الميدالية البرونزية برصيد 1230 نقطة فى نهائي الرجال.
وفي نهائيات السيدات، توجت سلمي عبد المقصود بالميدالية الذهبية برصيد 1132 نقطة ، فيما حققت لاعبة أيرلندا سيفي بريسل الميدالية الفضية برصيد 1131 نقطة ، بينما حققت لاعبة ايطاليا بيترك ميروشي الميدالية البرونزية برصيد 1130 نقطة.
وتتكون البعثة المصرية من الجهاز الفني والإداري والذي يضم كل من: دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق رئيسا للبعثة ورؤوف حسام المدير الفني للكبار وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني للناشئين ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح وإبراهيم سكر المدير الفني للرماية .
بينما تضم قائمة اللاعبين واللاعبات : اسلام حامد و احمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي ومعتز وائل وهايدي عادل وسلمي ايمن وأميرة قنديل وزينة عامر.