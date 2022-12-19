شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين سيراميكا والداخلية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق سيراميكا والداخلية في المباراة التي تجمعخما في الوقت الحالي على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 8 من بطولة الدوري العام.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: جاستيس آرثر محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي..

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: ألان كيمبادي، محمد نجيب، أحمد سيد عبدالنبي، محمود طلعت

خط الوسط: سمير فكري، عبدالعزيز سيد، شيميزين، أحمد رشيد

خط الهجوم: مؤمن عاطف، سيرجي أيريك

وارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بعد فوزه الأخير على أسوان بثلاثية مقابل هدفين، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط.