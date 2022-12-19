شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بدولة المغرب، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: لماذا يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية؟

ج: يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، وفقا للائحة المونديال التى تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالى سيشارك الأهلى وصيفا لبطل أفريقيا ( الوداد المغربى)، الذى سيشارك كمستضيف للبطولة.

س: ماهى عدد مشاركات الاهلى في مونديال الأندية؟

ج: يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة فى تاريخه، بعدما شارك فى النسخة الماضية من المونديال بالإمارات، وحقق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

واعتاد الأهلي على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية أفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة فى المونديال (7 مرات )، بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.

س: بعيداً عن الأهلى.. ما هى الأندية المشاركة في كأس العالم؟

ج: تشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.

س:هل شارك الوصيف فى مونديال الأندية قبل ظهور الأهلى؟

ج: في عامي 2007 و2008 شارك وصيف قارة آسيا فى كأس العالم للأندية مع البطل بصفته المستضيف، ففى عام 2007، استضافت اليابان بطولة كأس العالم للأندية، وتُوج أوروا ريد دايموندز بلقب دوري أبطال آسيا، ليشارك فى البطولة كمستضيف للمونديال، بينما شارك نادى ساباهان أصفهان الإيراني "وصيف" دوري أبطال آسيا فى نفس النسخة.

وفاز سباهان أصفهان على وايتاكيري يونايتد من نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر من أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع من الدور الثاني للبطولة.

وفى عام 2008، تكرر الأمر بعد مشاركة أديلايد يونايتد الأسترالي، رغم خسارته نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب مشاركة البطل جامبا أوساكا اليابانى كمستضيف للبطولة.

س: ماهو موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية؟

ج: تقام مباريات كأس العالم للأندية فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المغرب رسمياً للبطولة فى نسختها القادمة.