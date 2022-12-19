شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يضم 30 لاعباً لمعسكر منتخب الشباب.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين للمعسكر الذى ينطلق غداً بالقاهرة استعداداً لخوض مباراتى زامبيا الوديتين، حيث ينطلق المعسكر غدا ويمتد حتى 30 ديسمبر الجارى ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وتضم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمعسكر30 لاعبا هم:

في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش.